Раздел: Культура
Дженифер Лопес показала снимок с своими детьми
Дженнифер Лопес, к разочарованию многих поклонников, не спешит превращать свой Instagram в мама-блог, и фотографии с близнецами певицы, 10-летними Максом и Эммой, появляются в сети не часто.
Однако на днях знаменитость решила исправить ситуацию, умилив трогательным фото своих детей? пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
В блоге артистки появился снимок Макса и Эммы крупным планом, и, рассмотрев двойняшек, поклонники Джей Ло сошлись во мнении, что они растут ее копиями.
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Другие же отметили, что сын певицы все же больше похож на своего отца, певца Марка Энтони.
Однако на днях знаменитость решила исправить ситуацию, умилив трогательным фото своих детей? пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
В блоге артистки появился снимок Макса и Эммы крупным планом, и, рассмотрев двойняшек, поклонники Джей Ло сошлись во мнении, что они растут ее копиями.
Читайте также: Дженнифер Лопес без макияжа показала, как проводит время с детьми
Другие же отметили, что сын певицы все же больше похож на своего отца, певца Марка Энтони.
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