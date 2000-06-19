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Раздел: Культура  
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Дженифер Лопес показала снимок с своими детьми

Дженифер Лопес показала снимок с своими детьмиДженнифер Лопес, к разочарованию многих поклонников, не спешит превращать свой Instagram в мама-блог, и фотографии с близнецами певицы, 10-летними Максом и Эммой, появляются в сети не часто.

Однако на днях знаменитость решила исправить ситуацию, умилив трогательным фото своих детей? пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

В блоге артистки появился снимок Макса и Эммы крупным планом, и, рассмотрев двойняшек, поклонники Джей Ло сошлись во мнении, что они растут ее копиями.

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Другие же отметили, что сын певицы все же больше похож на своего отца, певца Марка Энтони.
Дженифер Лопес показала снимок с своими детьми
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Вчера, 23:55 » Автор: Алена Шимко
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