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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян уличили в БДСМ-плагиате

Ким Кардашьян уличили в БДСМ-плагиате Знаменитость скопировала БДСМ-наряд.

Ким Кардашьян долго не признавалась, кто ее вдохновил на выход на Met Gala в платье в БДСМ-стиле. Однако недавно знаменитость рассказала, что оригинальная идея принадлежит Хелене Кристенсен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В Сети появилась информация о том, откуда у Кардашьян возникла идея о создании образа на Met Gala. Платье от Versace было сделано как аналог того, в котором в 90-х участвовала в фотосессии Хелена Кристенсен. Это черное платье, юбка которого вполне обычная, а вот верх представляет собой набор перекрещивающихся полос.

Украшениями служат золотые пряжки на боках и на полосах, которые идут от лифа к толстому ошейнику. Кроме того, Кардашьян не стала менять даже прическу, оставив «мальвинку». Дополняет образ темный макияж, с выделенными черным глазами и бледной помадой.

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Пользователи Сети отметили, что парадировать образы Шер у Кардашьян получалось лучше. Тут же она проигрывает по всем параметрам. Более того, поклонники отметили, что если Хелена выглядит красиво, то Ким похожа на куклу.
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 Теги: Ким Кардашьян, плагиат

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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