Раздел: Культура
Ким Кардашьян уличили в БДСМ-плагиате
Знаменитость скопировала БДСМ-наряд.
Ким Кардашьян долго не признавалась, кто ее вдохновил на выход на Met Gala в платье в БДСМ-стиле. Однако недавно знаменитость рассказала, что оригинальная идея принадлежит Хелене Кристенсен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В Сети появилась информация о том, откуда у Кардашьян возникла идея о создании образа на Met Gala. Платье от Versace было сделано как аналог того, в котором в 90-х участвовала в фотосессии Хелена Кристенсен. Это черное платье, юбка которого вполне обычная, а вот верх представляет собой набор перекрещивающихся полос.
Украшениями служат золотые пряжки на боках и на полосах, которые идут от лифа к толстому ошейнику. Кроме того, Кардашьян не стала менять даже прическу, оставив «мальвинку». Дополняет образ темный макияж, с выделенными черным глазами и бледной помадой.
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Пользователи Сети отметили, что парадировать образы Шер у Кардашьян получалось лучше. Тут же она проигрывает по всем параметрам. Более того, поклонники отметили, что если Хелена выглядит красиво, то Ким похожа на куклу.
Ким Кардашьян долго не признавалась, кто ее вдохновил на выход на Met Gala в платье в БДСМ-стиле. Однако недавно знаменитость рассказала, что оригинальная идея принадлежит Хелене Кристенсен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В Сети появилась информация о том, откуда у Кардашьян возникла идея о создании образа на Met Gala. Платье от Versace было сделано как аналог того, в котором в 90-х участвовала в фотосессии Хелена Кристенсен. Это черное платье, юбка которого вполне обычная, а вот верх представляет собой набор перекрещивающихся полос.
Украшениями служат золотые пряжки на боках и на полосах, которые идут от лифа к толстому ошейнику. Кроме того, Кардашьян не стала менять даже прическу, оставив «мальвинку». Дополняет образ темный макияж, с выделенными черным глазами и бледной помадой.
Читайте также: Ким Кардашьян раскритиковали за изменение внешности маленькой дочери
Пользователи Сети отметили, что парадировать образы Шер у Кардашьян получалось лучше. Тут же она проигрывает по всем параметрам. Более того, поклонники отметили, что если Хелена выглядит красиво, то Ким похожа на куклу.
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