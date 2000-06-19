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В США застрелили известного рэпера

В США застрелили известного рэпера Ранее мужчине предъявили обвинения в насилии.

В Майами посреди улицы застрелили известного рэпера из Флориды XXXTentacion (Джасим Дуэйн Онфре) По информации зарубежного издания, молодой человек выбирал себе мотоцикл, когда кто-то подошел к нему и выстрелил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua

В то же время TMZ сообщает, что двадцатилетний исполнитель получил огнестрельное ранение и был ограблен в своей машине.

По словам свидетелей, у молодого человека отсутствует пульс. Отмечается, что рэпер может находится в коме.

Сообщается, что Онфре находился под скорректированным домашним арестом с декабря. Ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии с удушением, нападении на беременную женщину, вооруженном разбое, кражах и запугивании свидетелей.

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Местное издание ранее в июне опубликовало материал о Онфре, в котором была изложена история его преступлений. Также в материал был включен интервью с его бывшей девушкой, которая обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.
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 Теги: XXXTentacion, рэпер, смерть

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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