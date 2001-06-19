Раздел: Культура
Папарацци сняли миланскую прогулку Веры Брежневой и ее подруги
Девушки дружат уже очень давно.
Вера Брежнева и ее подруга Катя Сильченко серьезно подготовились к "итальянской сказке" Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас активно строит карьеру в России, поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко. Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана. "Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.
Читайте также: В США застрелили известного рэпера
Для столь важной фотосессии Брежнева выбрала облегающее черное платье с бретельками-завязками на спине от бренда Alexander Terekhov. Отмечается, что такой наряд стоит 67,800 рублей (больше 28 тыс. грн).l
Вера Брежнева и ее подруга Катя Сильченко серьезно подготовились к "итальянской сказке" Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас активно строит карьеру в России, поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко. Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана. "Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.
Читайте также: В США застрелили известного рэпера
Для столь важной фотосессии Брежнева выбрала облегающее черное платье с бретельками-завязками на спине от бренда Alexander Terekhov. Отмечается, что такой наряд стоит 67,800 рублей (больше 28 тыс. грн).l
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
429
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
- Венгрия может снять блокирование комиссии Украина-НАТО
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
- Смешные фотки людей, которых не интересует мнение окружающих
- Канада готова дать Украине оружие
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
Оставьте свой комментарий