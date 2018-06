Папарацци сняли миланскую прогулку Веры Брежневой и ее подруги

Вера Брежнева и ее подруга Катя Сильченко серьезно подготовились к "итальянской сказке" Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас активно строит карьеру в России, поделилась со своими instagram-подписчиками очень яркими и заманчивыми фото, сделанными во время посещения романтической Италии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина При этом отметим, что в средиземноморский "город грез" Брежнева отправилась не одна, а вместе со своей давней подругой – украинским дизайнеров Катериной Сильченко. Необычайно стильную фотосессию девушки устроили на улицах Флоренции – города-столицы итальянского региона Тоскана. "Бонджорно! Две блондинки в Италии не останутся незамеченными. With my partner in crime", - подписала снимки Вера Брежнева.Для столь важной фотосессии Брежнева выбрала облегающее черное платье с бретельками-завязками на спине от бренда Alexander Terekhov. Отмечается, что такой наряд стоит 67,800 рублей (больше 28 тыс. грн).l