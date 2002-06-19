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Раздел: Культура  
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Миранда Керр показалась на публике с новорожденным ребенком

Миранда Керр показалась на публике с новорожденным ребенком Модель сфотографировали на парковке.

Чуть больше месяца назад Миранда Керр второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу Эвану Шпигелю сына, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись.

Наконец, Миранда решила оставить затворничество. Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием к врачу.

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В тот день на Миранде было короткое платье с цветочным принтом и завышенной талией. Судя по снимкам, модели пока не удалось полностью прийти в форму.

Миранда Керр показалась на публике с новорожденным ребенком
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 Теги: Миранда Керр, ребенок

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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