Миранда Керр показалась на публике с новорожденным ребенком

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Папарацци заметили модель на улице в Голливуде.

Модель позировала фотографу Расселлу Джеймсу в миниатюрных, расшитых бисером и кружевом платьях.

Модель рассказала о планах на будущее.

Знаменитая красотка Миранда Керр появилась на недавнем мероприятии в Лос-Анджелесе в наряде, который удачно подчеркнул все прелести ее идеальной фигуры.