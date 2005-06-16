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Раздел: Культура  
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У Тимура Мирошниченко родилась дочь

У Тимура Мирошниченко родилась дочь Девочку назвали именем Мия.

Ведущий Тимур Мирошниченко стал папой. Радостную новость о рождении ребенка Тимур Мирошниченко сообщил лично на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Тимур Мирошниченко не только рассказал о пополнении, но и назвал пол и имя ребенка.

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"Привіт, світе! Знайомся, це - Мірошниченко Мія Тімурівна! Народилася 18.06.2018 о 02.48! І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче!" - написал ведущий.
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 Теги: Тимур Мирошниченко, дочь

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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