Машу Ефросинину не узнали на новом фото

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На новой фотографии, которой Маша Ефросинина поделилась в Инстаграме, она выглядит довольно необычно.Прическа, стильные солнцезащитные очки, выражение лица, пиджак с глубоким декольте - все это очень идет Маше, но выглядит она совершенно не так, как обычно.Фолловеры телеведущей прокомментировали новое фото так: "С первого раза и не узнать! Эффектно", "Я вас даже не сразу узнала... Очень интеллигентно))) прекрасный образ)", "Ух ты, даже не узнала, супер! как голливудская звезда!", "Не узнала) как всегда, шикарная Маша!".