Раздел: Культура
Машу Ефросинину не узнали на новом фото
Телеведущая примерила на себя необычный образ.
На новой фотографии, которой Маша Ефросинина поделилась в Инстаграме, она выглядит довольно необычно.
Прическа, стильные солнцезащитные очки, выражение лица, пиджак с глубоким декольте - все это очень идет Маше, но выглядит она совершенно не так, как обычно.
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Фолловеры телеведущей прокомментировали новое фото так: "С первого раза и не узнать! Эффектно", "Я вас даже не сразу узнала... Очень интеллигентно))) прекрасный образ)", "Ух ты, даже не узнала, супер! как голливудская звезда!", "Не узнала) как всегда, шикарная Маша!".
На новой фотографии, которой Маша Ефросинина поделилась в Инстаграме, она выглядит довольно необычно.
Прическа, стильные солнцезащитные очки, выражение лица, пиджак с глубоким декольте - все это очень идет Маше, но выглядит она совершенно не так, как обычно.
Читайте также: Rihanna рассказала о своем новом альбоме
Фолловеры телеведущей прокомментировали новое фото так: "С первого раза и не узнать! Эффектно", "Я вас даже не сразу узнала... Очень интеллигентно))) прекрасный образ)", "Ух ты, даже не узнала, супер! как голливудская звезда!", "Не узнала) как всегда, шикарная Маша!".
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