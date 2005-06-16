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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк выложила в Сеть нескромное селфи

Ирина Шейк выложила в Сеть нескромное селфиМодель сфотографировалась в откровенном костюме.

Ирина Шейк неожиданно обрезала свои волосы и предстала перед публикой с новой прической.

В Инстаграме звезда поделилась селфи, на котором она запечатлена в пиджаке, надетом на голое тело.

Подписчики Шейк не скрывают негодования, относительно ее прически. Многие уверены, что она в парике.

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Более 260 тысяч инстаграм-пользователей оценили новые фотографии Ирины Шейк с помощью лайков, правда, образ модели не всем понравился и в комментариях много сообщений: "Верните волосы".

Ирина Шейк выложила в Сеть нескромное селфи

Ирина Шейк выложила в Сеть нескромное селфи
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 Теги: Ирина Шейк, прическа, декольте

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Сегодня, 10:37 » Автор: Валерия Янобекова
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