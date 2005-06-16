Джиджи Хадид рассказала, где ей комфортнее всего отдыхать

«Мой дом — мое место силы».



В интервью для июльского номера австpалийского Vogue 23-летняя модель затронула различные темы, начиная с гармонии и жизненного баланса и заканчивая тем, как она сейчас проводит свое время на родительской ферме, как обожает готовить и наслаждается отдыхом вдали от суеты, пишет





Об отдыхе и семейном уединении

Ферма в Санта-Барбаре (Калифорния) возвращает Джиджи назад в детство, когда она играла на открытом воздухе и каталась на лошадях. «Славно видеть все зеленым снова после зимы, — рассказывает Джиджи о семейном доме и об участке с овощами и фруктовыми деревьями. — Там посажены мята и лаванда, и мои любимые овощи, которые посадила мама. Лук, помидоры, огурцы и красные перцы — лишь часть из того, что я люблю и регулярно готовлю. Семейная ферма — это то место, где я могу отдохнуть и набраться энергии. Это мое место силы».



«Моя маленькая кухня — мое поистине счастливое место. Я готовлю почти каждый день, когда здесь. У меня есть личный фартук Masterchef, это моя гордость», — делится модель Victoria’s Secret, подразумевая эпизод американского шоу Celebrity Masterchef, в котором она принимала участие и в финале которого британский шеф-повар Гордон Рамзи наградил ее за приготовление гамбургеров.





О жизненных приоритетах

«В прошлом году я многому научилась, просто выясняя и решая, какие у меня жизненные приоритеты и что действительно имеет значение для меня. Могу с уверенностью сказать, что я научилась управлять своим графиком и смогла распределить рабочее время, а также оставить свободное время для людей, которые действительно важны для меня. Я смогла сказать «нет» многим вещам. Учиться говорить слово «нет» — это мое достижение. Это и помогло мне переосмыслить, что важно для меня и что второстепенно».





О социальных сетях

Продолжая тему о приоритетах, Джиджи заверила, что тайм-аут в социальных сетях помог ей переоценить жизнь: «В декабре я взяла мини-отпуск и не отвечала на сообщения в мессенджерах в течение недели, так как просто отключила телефон. Когда вы находитесь в этом пузыре из виртуального общения в социальных сетях, вы теряете себя, а когда вы отдаляетесь от него, все теряется в облаках и исчезает как пустое. Реальность — вот что важнее, — рассказывает она. — Лучше просто прогуляться или сделать что-то более реальное, чем читать все это. Иногда мне смешно, сколько энергии люди вкладывают в жизнь других людей и сколько времени тратят впустую. Социальные медиа — одна из самых неприятных и извращенных вещей… Все в реальной жизни может быть на самом деле совершенно не так, потому что твиты никогда не могут показать реальную глубину ситуации и проблемы».



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О реальности

Джиджи уже смирилась с тем, что поклонники видят лишь ее внешность и не знают, какая она на самом деле: «Я ощущаю пустоту, когда понимаю, что жизнь в действительности отличается от социальной медиареальности. Я пробовала показать, кто я и что для меня важно, но понимаю, что не могу доказать всем свои ценности и показать настоящую себя». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В интервью для июльского номера австpалийского Vogue 23-летняя модель затронула различные темы, начиная с гармонии и жизненного баланса и заканчивая тем, как она сейчас проводит свое время на родительской ферме, как обожает готовить и наслаждается отдыхом вдали от суеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Jetsetter Об отдыхе и семейном уединенииФерма в Санта-Барбаре (Калифорния) возвращает Джиджи назад в детство, когда она играла на открытом воздухе и каталась на лошадях. «Славно видеть все зеленым снова после зимы, — рассказывает Джиджи о семейном доме и об участке с овощами и фруктовыми деревьями. — Там посажены мята и лаванда, и мои любимые овощи, которые посадила мама. Лук, помидоры, огурцы и красные перцы — лишь часть из того, что я люблю и регулярно готовлю. Семейная ферма — это то место, где я могу отдохнуть и набраться энергии. Это мое место силы».«Моя маленькая кухня — мое поистине счастливое место. Я готовлю почти каждый день, когда здесь. У меня есть личный фартук Masterchef, это моя гордость», — делится модель Victoria’s Secret, подразумевая эпизод американского шоу Celebrity Masterchef, в котором она принимала участие и в финале которого британский шеф-повар Гордон Рамзи наградил ее за приготовление гамбургеров.О жизненных приоритетах«В прошлом году я многому научилась, просто выясняя и решая, какие у меня жизненные приоритеты и что действительно имеет значение для меня. Могу с уверенностью сказать, что я научилась управлять своим графиком и смогла распределить рабочее время, а также оставить свободное время для людей, которые действительно важны для меня. Я смогла сказать «нет» многим вещам. Учиться говорить слово «нет» — это мое достижение. Это и помогло мне переосмыслить, что важно для меня и что второстепенно».О социальных сетяхПродолжая тему о приоритетах, Джиджи заверила, что тайм-аут в социальных сетях помог ей переоценить жизнь: «В декабре я взяла мини-отпуск и не отвечала на сообщения в мессенджерах в течение недели, так как просто отключила телефон. Когда вы находитесь в этом пузыре из виртуального общения в социальных сетях, вы теряете себя, а когда вы отдаляетесь от него, все теряется в облаках и исчезает как пустое. Реальность — вот что важнее, — рассказывает она. — Лучше просто прогуляться или сделать что-то более реальное, чем читать все это. Иногда мне смешно, сколько энергии люди вкладывают в жизнь других людей и сколько времени тратят впустую. Социальные медиа — одна из самых неприятных и извращенных вещей… Все в реальной жизни может быть на самом деле совершенно не так, потому что твиты никогда не могут показать реальную глубину ситуации и проблемы».О реальностиДжиджи уже смирилась с тем, что поклонники видят лишь ее внешность и не знают, какая она на самом деле: «Я ощущаю пустоту, когда понимаю, что жизнь в действительности отличается от социальной медиареальности. Я пробовала показать, кто я и что для меня важно, но понимаю, что не могу доказать всем свои ценности и показать настоящую себя».