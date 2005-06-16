Раздел: Культура
Райдеры знаменитостей: что требуют для себя Время и Стекло и Hurts
Уже в этот четверг в Киеве впервые состоится фестиваль BeLive, который объединит в себе всевозможные культурные и спортивные активности.
На территории НСК "Олимпийский" будут организованы 10 зон, включая три музыкальных сцены, на которых выступят около 50 артистов (сам фест продлится 4 дня, билеты — 1000-1750 грн). По словам организатора феста Романа Тугашева, ежедневно они готовы будут принять более 60 тысяч гостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Cегодня.
Мы отобрали главных музыкантов-хедлайнеров фестиваля BeLive и узнали подробности их бытовых райдеров.
Jamiroquai заказали тишину во время шоу
Британская джаз-фанк-группа Jamiroquai, обладатели Grammy, которые на фесте представят новый альбом Automaton, в быту оказались не слишком привередливыми. Пожалуй, главное требование — это многообразие "высококачественного" алкоголя, закусывать который музыканты собираются деликатесами из местной кухни. Еще один пункт райдера — абсолютная тишина на других точках мероприятия, когда сама группа выйдет на сцену (21 июня, 21:00).
"Время и стекло" любят джин и вино
Общий райдер коллектива рассчитан на восемь людей, а не только на двух солистов. Из интересностей мы нашли следующее: так, из мясной нарезки ребята из группы "Время и стекло" (24 июня, 21:00) просят исключить колбасу, зато отдельным пунктом прописан слабосоленый лосось и четыре пачки обезжиренного творога. А вот насчет алкоголя у ребят значатся две бутылки крепких напитков (виски/джин — на выбор) и одна легкого, причем вино должно быть белое сухое, исключительно производства Франции, и двух сортов — "совиньон блан" или "шабли". А самая неожиданная деталь в списке — мужское нижнее белье, несколько пар носков и медицинские препараты, которые выводят из организма токсины.
"Ляпис-98" ждут протеиновые батончики
Уже с первого взгляда на райдер коллектива "Ляпис-98" (22 июня, 18:00) видно, что он отличается от остальных звездных списков. А все потому, что в нем напрочь отсутствует алкоголь (напомним, ребята ведут активный спортивный образ жизни). Зато в перечень включено много полезностей — минеральная вода без газа, заварной чай, сок без сахара, черный горький шоколад, энергетические углеводные и протеиновые батончики.
Читайте также: На украинской границе задержали группу Hurts
Hurts требуют попкорн и белые розы
Музыканты из группы Hurts (22 июня, 21:00) достаточно лояльно относятся к организаторам своих гастролей, поэтому "заморские деликатесы в единственном экземпляре" не заказывают. "Мы скучные, не предъявляем никаких странных требований. Просим, чтобы в гримерках было чисто и прохладно. Ну еще, быть может, черные носки: именно они чаще всего теряются на гастролях", — говорил Тео в интервью нашему изданию пару месяцев назад. Из интересных пунктов в их райдере можно выделить горячий попкорн (англичане — его страстные любители), 20 белых роз (по традиции Тео бросает их в зал во время выступления), а также полное табу на пластиковую посуду (вот она, европейская борьба за экологию на планете!). А еще менеджмент артистов попросил организаторов проследить, чтобы рядом с гримеркой Hurts не было курящих людей.
На территории НСК "Олимпийский" будут организованы 10 зон, включая три музыкальных сцены, на которых выступят около 50 артистов (сам фест продлится 4 дня, билеты — 1000-1750 грн). По словам организатора феста Романа Тугашева, ежедневно они готовы будут принять более 60 тысяч гостей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Cегодня.
Мы отобрали главных музыкантов-хедлайнеров фестиваля BeLive и узнали подробности их бытовых райдеров.
Jamiroquai заказали тишину во время шоу
Британская джаз-фанк-группа Jamiroquai, обладатели Grammy, которые на фесте представят новый альбом Automaton, в быту оказались не слишком привередливыми. Пожалуй, главное требование — это многообразие "высококачественного" алкоголя, закусывать который музыканты собираются деликатесами из местной кухни. Еще один пункт райдера — абсолютная тишина на других точках мероприятия, когда сама группа выйдет на сцену (21 июня, 21:00).
"Время и стекло" любят джин и вино
Общий райдер коллектива рассчитан на восемь людей, а не только на двух солистов. Из интересностей мы нашли следующее: так, из мясной нарезки ребята из группы "Время и стекло" (24 июня, 21:00) просят исключить колбасу, зато отдельным пунктом прописан слабосоленый лосось и четыре пачки обезжиренного творога. А вот насчет алкоголя у ребят значатся две бутылки крепких напитков (виски/джин — на выбор) и одна легкого, причем вино должно быть белое сухое, исключительно производства Франции, и двух сортов — "совиньон блан" или "шабли". А самая неожиданная деталь в списке — мужское нижнее белье, несколько пар носков и медицинские препараты, которые выводят из организма токсины.
"Ляпис-98" ждут протеиновые батончики
Уже с первого взгляда на райдер коллектива "Ляпис-98" (22 июня, 18:00) видно, что он отличается от остальных звездных списков. А все потому, что в нем напрочь отсутствует алкоголь (напомним, ребята ведут активный спортивный образ жизни). Зато в перечень включено много полезностей — минеральная вода без газа, заварной чай, сок без сахара, черный горький шоколад, энергетические углеводные и протеиновые батончики.
Читайте также: На украинской границе задержали группу Hurts
Hurts требуют попкорн и белые розы
Музыканты из группы Hurts (22 июня, 21:00) достаточно лояльно относятся к организаторам своих гастролей, поэтому "заморские деликатесы в единственном экземпляре" не заказывают. "Мы скучные, не предъявляем никаких странных требований. Просим, чтобы в гримерках было чисто и прохладно. Ну еще, быть может, черные носки: именно они чаще всего теряются на гастролях", — говорил Тео в интервью нашему изданию пару месяцев назад. Из интересных пунктов в их райдере можно выделить горячий попкорн (англичане — его страстные любители), 20 белых роз (по традиции Тео бросает их в зал во время выступления), а также полное табу на пластиковую посуду (вот она, европейская борьба за экологию на планете!). А еще менеджмент артистов попросил организаторов проследить, чтобы рядом с гримеркой Hurts не было курящих людей.
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