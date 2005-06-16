Раздел: Культура
Голливудский актер посетил Западную Украину
Роберт Патрик получил возможность сыграть одну из ролей в украинской киноленте.
Актер Роберт Патрик, который прославился второстепенными ролями в фильмах "Терминатор" и "От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса", посетил Западную Украину. Однако не отдых стал причиной визита американца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роберт Патрик получил возможность сыграть одну из ролей в украинской киноленте "Захар Беркут". Поэтому американец приехал по приглашению режиссера фильма Ахтема Сеитаблаева.
Известно, что голливудский актер перевоплотится в легендарного Захара Беркута, образ которого гениально описал Иван Франко в исторической повести. И, кроме съемок, Роберт патрик находит время, чтобы ознакомиться с культурой страны, побывать в интересных местах и попробовать украинские блюда. Сейчас американец уже побывал во Львове и на озере Синевир. Сами же съемки проходят в живописных Карпатах, которые тоже попали на снимки Роберта Патрика.
Читайте также: Легендарный голливудский актер приедет в Украину
Прекрасная Украина,– написал в комментарии Роберт Патрик.
Актер Роберт Патрик, который прославился второстепенными ролями в фильмах "Терминатор" и "От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса", посетил Западную Украину. Однако не отдых стал причиной визита американца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роберт Патрик получил возможность сыграть одну из ролей в украинской киноленте "Захар Беркут". Поэтому американец приехал по приглашению режиссера фильма Ахтема Сеитаблаева.
Известно, что голливудский актер перевоплотится в легендарного Захара Беркута, образ которого гениально описал Иван Франко в исторической повести. И, кроме съемок, Роберт патрик находит время, чтобы ознакомиться с культурой страны, побывать в интересных местах и попробовать украинские блюда. Сейчас американец уже побывал во Львове и на озере Синевир. Сами же съемки проходят в живописных Карпатах, которые тоже попали на снимки Роберта Патрика.
Читайте также: Легендарный голливудский актер приедет в Украину
Прекрасная Украина,– написал в комментарии Роберт Патрик.
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