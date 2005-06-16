Раздел: Культура
Катю Осадчую назвали "ведьмочкой"
Популярная телеведущая Катя Осадчая решила немного повеселиться, разбавив «гламурные» фото на своей instagram-страничке забавным домашним снимком.
Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее «ведьмочкой», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
«Главное в нашем деле — чувство юмора)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли», — подписала снимок Осадчая, сопроводив его хештегами.
Подписчики ведущей поспешили подыграть ей.
«Катя, полегче на поворотах!» – улыбается liliiadulskaia.
«О! У Кати новый транспорт», — подшучивает ageevyuri.
«Судя по метле — ведьма… Судя по очкам — боится света… Ведьмочка вампирша?» – смеется ivan.ormanzhi.
«Скорость превысила и шляпку сдуло?» – пишет perepilica3107.
Читайте также: Катю Осадчую искупали в комплиментах
«Хороший выбор авто. Главное, что вам идет», — комментирует oursounl777.
Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее «ведьмочкой», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
«Главное в нашем деле — чувство юмора)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли», — подписала снимок Осадчая, сопроводив его хештегами.
Подписчики ведущей поспешили подыграть ей.
«Катя, полегче на поворотах!» – улыбается liliiadulskaia.
«О! У Кати новый транспорт», — подшучивает ageevyuri.
«Судя по метле — ведьма… Судя по очкам — боится света… Ведьмочка вампирша?» – смеется ivan.ormanzhi.
«Скорость превысила и шляпку сдуло?» – пишет perepilica3107.
Читайте также: Катю Осадчую искупали в комплиментах
«Хороший выбор авто. Главное, что вам идет», — комментирует oursounl777.
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