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Раздел: Культура  
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Катю Осадчую назвали "ведьмочкой"

Катю Осадчую назвали "ведьмочкой" Популярная телеведущая Катя Осадчая решила немного повеселиться, разбавив «гламурные» фото на своей instagram-страничке забавным домашним снимком.

Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее «ведьмочкой», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

«Главное в нашем деле — чувство юмора)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли», — подписала снимок Осадчая, сопроводив его хештегами.

Подписчики ведущей поспешили подыграть ей.

«Катя, полегче на поворотах!» – улыбается liliiadulskaia.

«О! У Кати новый транспорт», — подшучивает ageevyuri.

«Судя по метле — ведьма… Судя по очкам — боится света… Ведьмочка вампирша?» – смеется ivan.ormanzhi.

«Скорость превысила и шляпку сдуло?» – пишет perepilica3107.

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«Хороший выбор авто. Главное, что вам идет», — комментирует oursounl777.
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Сегодня, 20:03 » Автор: Алена Шимко
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