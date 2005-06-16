Раздел: Культура
Monatik поделился редкой фотографией своих детей
В воскресенье, 17 июня, мир праздновал День отца.
Немного с опозданием, но к звездному праздничному флешмобу в Instagram присоединился и Дима Монатик – артист поделился с подписчиками очень редким фото, на котором запечатлены его маленькие сыновья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
«Я люблю Вас больше жизни и благодарю Ее за то, что подарила мне Вас!!! Я смотрю на все Вашими глазами, чувствую Вашей душой!!! Поздравляю всех пап и отцов!!!» – подписал трогательное фото Монатик.
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Мы в восторге и от фото, и от искренних слов Димы. Что тут сказать, кроме как – мимими дня!
Немного с опозданием, но к звездному праздничному флешмобу в Instagram присоединился и Дима Монатик – артист поделился с подписчиками очень редким фото, на котором запечатлены его маленькие сыновья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
«Я люблю Вас больше жизни и благодарю Ее за то, что подарила мне Вас!!! Я смотрю на все Вашими глазами, чувствую Вашей душой!!! Поздравляю всех пап и отцов!!!» – подписал трогательное фото Монатик.
Читайте также: Синди Кроуфорд поделилась редкой семейной фотографией
Мы в восторге и от фото, и от искренних слов Димы. Что тут сказать, кроме как – мимими дня!
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