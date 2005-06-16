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Раздел: Культура  
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Алла Пугачева поразила фанатов своим видом

Алла Пугачева поразила фанатов своим видомЗвезда российской сцены опубликовала в своем Instagram солнечное фото.

69-летняя российская исполнительница Алла Пугачева успела не только поздравить своего мужа Максима Галкина с 42-летием, но и насладиться отдыхом и продемонстрировать собственные формы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, звезда российской сцены опубликовала в своем Instagram солнечное фото, на котором позирует в стильном молодежном одежде, демонстрируя стройные ноги.

"Ах, если ... Солнце в небе – это очень, очень хорошо!", – говорится в заметке к фото.

Читатели Пугачевой порадовали ее в большей части положительными комментариями, в которых отмечали, что певица выглядит как на 36 лет и выглядеть так молодо в ее возрасте – это настоящая награда.

"Имеете замечательный вид, так держать! Супер!", "Классная фотка, вам идет такой стиль", "Алла хочется больше фото с вами, вы очень хорошо выглядите и излучаете магический заряд позитива", "Шикарно выглядите! Поделитесь рецептом", "А возраст кажется и ни к чему, душа молодая у вас и сердце поет. Долгих лет вам и радости в доме", – делятся комментариями пользователи.

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В свою очередь Максим Галкин в день своего рождения 18 июня опубликовал трогательный видеоролик, в котором его 4-летние дети Гарри и Лиза приветствуют папу. Он добавил, что Алла ждала его в аэропорту, а дети – в летнем домике, который он снял на Кипре на два месяца.

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 Теги: Алла Пугачева, вид

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Сегодня, 23:23 » Автор: Едгар Букмирза
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