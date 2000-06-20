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Раздел: Культура  
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Мадонна поделилась фотографией своего отца в молодости

Мадонна поделилась фотографией своего отца в молодости В День отца певица не сдержалась и разместила снимок Сильвио Чикконе в Instagram.

Мадонна - одна из немногих знаменитостей, которая практически ничего не скрывает от публики. Певица рассказывает поклонникам об изменах бойфрендов, зависимостях, предательстве друзей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Не забывает Мадонна делиться и жизнью своей семьи: она часто проводит время с детьми и регулярно постит в сети снимки с сыновьями и дочерьми. Единственное, о чем поп-дива говорит крайне редко - ее родители.

И все же, вероятно, бывают дни, когда сложно сдержать эмоции. Именно так случилось в День отца, который весь мир праздновал на минувших выходных. На своей странице в Instagram Мадонна впервые опубликовала фото папы и сопроводила его трогательной подписью:

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"Этот человек… Сильвио Чикконе! Счастливого Дня отца тебе и всем остальным, кто проявил себя, как настоящий отец!"

Мадонна поделилась фотографией своего отца в молодости
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 Теги: Мадонна, отец, Сильвио Чикконе

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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