Модель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз

Кэндис Свейнпол родила своему жениху сына.



Об этом Кэндис Свейнпол рассказала в своем блоге, разместив в Instagram Stories трогательное фото, на котором она держит крохотную ручку новорожденного ребенка, сообщает



Своему возлюбленному Херманну Николи модель родила второго сына. Имя малыша пока не сообщается. На снимке с ребенком Кэндис написала короткое: «Благословленный».



Кэндис и ее жених уже воспитывают сына Анаки, который родился лишь в октябре 2016-го. На одном из видео модель показала, как первенец нежно целует ее в беременный животик.



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Не сомневаемся — Анаки отлично справится с ролью старшего брата!



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом Кэндис Свейнпол рассказала в своем блоге, разместив в Instagram Stories трогательное фото, на котором она держит крохотную ручку новорожденного ребенка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Своему возлюбленному Херманну Николи модель родила второго сына. Имя малыша пока не сообщается. На снимке с ребенком Кэндис написала короткое: «Благословленный».Кэндис и ее жених уже воспитывают сына Анаки, который родился лишь в октябре 2016-го. На одном из видео модель показала, как первенец нежно целует ее в беременный животик.Не сомневаемся — Анаки отлично справится с ролью старшего брата!



