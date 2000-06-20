» » Модель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз
Раздел: Культура  
0

Модель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз

Модель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз Кэндис Свейнпол родила своему жениху сына.

Об этом Кэндис Свейнпол рассказала в своем блоге, разместив в Instagram Stories трогательное фото, на котором она держит крохотную ручку новорожденного ребенка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Своему возлюбленному Херманну Николи модель родила второго сына. Имя малыша пока не сообщается. На снимке с ребенком Кэндис написала короткое: «Благословленный».

Кэндис и ее жених уже воспитывают сына Анаки, который родился лишь в октябре 2016-го. На одном из видео модель показала, как первенец нежно целует ее в беременный животик.

Читайте также: Мадонна поделилась фотографией своего отца в молодости

Не сомневаемся — Анаки отлично справится с ролью старшего брата!

Модель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: модель, сын, Кэндис Свейнпол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     60
     0

Похожие новости по теме

Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями

Новые фото опубликованы в социальной сети.

Кэндис Свейнпол: беременная модель приняла участие в пикантной фотосессии Кэндис Свейнпол: беременная модель приняла участие в пикантной фотосессии

Беременная Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в пикантной фотосессии для рекламы нижнего белья от Victoria’s Secret.

Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в кружевном белье Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в кружевном белье

Модель снова стала ангелом Victoria’s Secret.

Супермодель Кэндис Свейнпол впервые показалась после родов Супермодель Кэндис Свейнпол впервые показалась после родов

Девушка привела фигуру в идеальное состояние.

Кэндис Свейнпол показала, как выглядит ее фигура после родов Кэндис Свейнпол показала, как выглядит ее фигура после родов

Кэндис Свейнпол быстро вернулась к прежним формам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх