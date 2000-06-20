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Раздел: Культура  
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Мила Кунис удивила нездоровым внешним видом

Мила Кунис удивила нездоровым внешним видом На днях папарацци заметили звездных супругов на прогулке с детьми.

Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис воспитывают детей без помощи няни. С старшей Уайатт и маленьким Дмитрием они проводят все свое свободное время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Семейство в полном составе нередко можно встретить на улицах Беверли-Хиллз. На этот раз Мила и Эштон будто не замечали назойливых папарацци и просто наслаждались семейной прогулкой.

Но сторонников больше взволновал усталый вид актрисы. Уже слишком худая Мила и темные круги под глазами только подчеркивают ее худобу.

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Некоторые даже предположил, что Кунис морит себя голодом.

Мила Кунис удивила нездоровым внешним видом
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 Теги: Мила Кунис, дети, фото

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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