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Раздел: Культура  
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У королевы Великобритании появилась еще одна правнучка

У королевы Великобритании появилась еще одна правнучка Девочка стала седьмой среди внуков королевы.

Старшая внучка королевы Елизаветы II и дочь принцессы Анны - Зара Филиппс — стала матерью во второй раз. Она родила дочь своему мужу - регбисту Майку Тиндаллу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Новорожденная девочка стала седьмой среди внуков королевы Елизаветы II.

Для Зары и Майка это очень долгожданный ребенок, так как в декабре 2016-го у женщины случился выкидыш.

Также напомним, что 17 января 2014 года у пары родилась дочь Мия Грейс Тиндолл.

Кстати, Зара и ее старший брат Питер не имеют королевских званий, так же как и их отец Марк Филиппс, отказавшийся от титула после свадьбы с принцессой Анной.

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О том, что детей стоит называть по имени и фамилии, решила их мать. Так она хотела уберечь малышей от трудностей, с которыми сталкиваются носители монарших титулов.
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 Теги: Британия, королева, внучка

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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