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Раздел: Культура  
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Сергей Притула показал всю свою семью

Сергей Притула показал всю свою семью На снимке можно увидеть Сергея с женой и детьми.

Ведущий Сергей Притула не любит делиться подробностями личной жизни. Его свадьба с коллегой из Нового канала и появление второго ребенка были неожиданностью для многих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Сейчас Притула с супругой воспитывают двоих детей. Старший сын Дмитрий (от первого брака Притулы) тоже много времени проводит в новой семье своего папы. И он нашел общий язык с женой отца.

Так вот, недавно Сергей Притула опубликовал редкий кадр со своей семьей. На снимке его сын, супруга и маленькая дочь.

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К слову, Притула часто обращает внимание на семейные ценности и считает, что родные должны быть на первом месте.

Сергей Притула показал всю свою семью
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 Теги: Сергей Притула, жена, дети

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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