Настя Каменских оголила плечи на свежем селфи

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Настя Каменских произвела фурор в Инстаграме, поделившись новой фотографией, на которой у нее оголено плечо.Певица никак не прокомментировала свое фото, но зато ее подписчики были более красноречивы: "Настя, Ви богиня! Нікого не слухайте, а робіть що вам до душі!", "Прелесть! Красотка!", "Гарна жінка", "Куколка)) Секси)" и еще сотни подобных отзывов написали поклонники Насти.О популярности свежего снимка Каменских свидетельствуют более 52 тысяч лайков и это всего за 2 часа после того, как кадр появился в Инстаграме.