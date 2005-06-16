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Раздел: Культура  
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Настя Каменских оголила плечи на свежем селфи

Настя Каменских оголила плечи на свежем селфи Певица выложила в Сеть соблазнительную фотку.

Настя Каменских произвела фурор в Инстаграме, поделившись новой фотографией, на которой у нее оголено плечо.

Певица никак не прокомментировала свое фото, но зато ее подписчики были более красноречивы: "Настя, Ви богиня! Нікого не слухайте, а робіть що вам до душі!", "Прелесть! Красотка!", "Гарна жінка", "Куколка)) Секси)" и еще сотни подобных отзывов написали поклонники Насти.

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О популярности свежего снимка Каменских свидетельствуют более 52 тысяч лайков и это всего за 2 часа после того, как кадр появился в Инстаграме.

Настя Каменских оголила плечи на свежем селфи
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 Теги: Настя Каменских, плечи

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Сегодня, 13:50 » Автор: Валерия Янобекова
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