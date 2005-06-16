Раздел: Культура
Настя Каменских оголила плечи на свежем селфи
Певица выложила в Сеть соблазнительную фотку.
Настя Каменских произвела фурор в Инстаграме, поделившись новой фотографией, на которой у нее оголено плечо.
Певица никак не прокомментировала свое фото, но зато ее подписчики были более красноречивы: "Настя, Ви богиня! Нікого не слухайте, а робіть що вам до душі!", "Прелесть! Красотка!", "Гарна жінка", "Куколка)) Секси)" и еще сотни подобных отзывов написали поклонники Насти.
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О популярности свежего снимка Каменских свидетельствуют более 52 тысяч лайков и это всего за 2 часа после того, как кадр появился в Инстаграме.
Настя Каменских произвела фурор в Инстаграме, поделившись новой фотографией, на которой у нее оголено плечо.
Певица никак не прокомментировала свое фото, но зато ее подписчики были более красноречивы: "Настя, Ви богиня! Нікого не слухайте, а робіть що вам до душі!", "Прелесть! Красотка!", "Гарна жінка", "Куколка)) Секси)" и еще сотни подобных отзывов написали поклонники Насти.
Читайте также: Мадонна поделилась фотографией своего отца в молодости
О популярности свежего снимка Каменских свидетельствуют более 52 тысяч лайков и это всего за 2 часа после того, как кадр появился в Инстаграме.
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