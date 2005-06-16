Джей Ло порадовала поклонников пикантным снимком

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Джей Ло сфотографировалась на природе во время прогулки. Певица позировала спиной к фотографу, а потому в центре внимания оказалась застрахованная на миллионы долларов "пятая точка" звезды.В подписи к снимку Дженнифер сообщила фанатам, что счастлива от покупки фирменных леггинсов, которые отвечают всем ее запросам и требованиям.От комплиментов Дженнифер нет отбоя, а ее новое фото всего за пять часов после публикации оценили больше полумиллиона инстаграм-пользователей.