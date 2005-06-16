Раздел: Культура
Джей Ло порадовала поклонников пикантным снимком
48-летняя певица продолжает поражать окружающих своим внешним видом.
Джей Ло сфотографировалась на природе во время прогулки. Певица позировала спиной к фотографу, а потому в центре внимания оказалась застрахованная на миллионы долларов "пятая точка" звезды.
В подписи к снимку Дженнифер сообщила фанатам, что счастлива от покупки фирменных леггинсов, которые отвечают всем ее запросам и требованиям.
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От комплиментов Дженнифер нет отбоя, а ее новое фото всего за пять часов после публикации оценили больше полумиллиона инстаграм-пользователей.
Джей Ло сфотографировалась на природе во время прогулки. Певица позировала спиной к фотографу, а потому в центре внимания оказалась застрахованная на миллионы долларов "пятая точка" звезды.
В подписи к снимку Дженнифер сообщила фанатам, что счастлива от покупки фирменных леггинсов, которые отвечают всем ее запросам и требованиям.
Читайте также: У королевы Великобритании появилась еще одна правнучка
От комплиментов Дженнифер нет отбоя, а ее новое фото всего за пять часов после публикации оценили больше полумиллиона инстаграм-пользователей.
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