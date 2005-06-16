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Сергей Бабкин рассказали, где проведет отпуск

Сергей Бабкин рассказали, где проведет отпускОтдых они проведут по-особенному.

Украинский артист Сергей Бабкин с женой Снежаной стали своеобразным символом идеальных супружеских отношений. Пара не только демонстрирует нежность во время светских мероприятий, но и совместно занимается йогой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Супружество Бабкиных продолжает влюблять в себя милыми снимками в социальной сети. Звездная пара Сергей и Снежана не скрывают своих чувств, поэтому выглядят очень гармонично в совместных фотосессиях.

Звездные супруги не только очаровательно выглядят на фото, но и как настоящая семья совместно планирует отдых. В комментарии ТСН артист признался, что со своей очаровательной женой имеет общее увлечение – йогу. Поэтому отдых они проведут по-особенному: пара отправится в путешествие Грузией, где состоится йога-тур.

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С нашим учителем и инструктором по йоге, который собрал команду единомышленников, мы отправляемся в горы под Батуми. Там мы и еще несколько семей устроим себе какой-то йога-тур, будем ходить в горы, на экскурсии, проведем такой полезный "семейно-детский-йоговский" отдых. Такой формат отпуска будет у нас впервые в жизни, и мы уже не можем дождаться, чтобы поехать,– рассказал Сергей Бабкин.

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 Теги: Сергей Бабкин, отпуск

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Сегодня, 18:27 » Автор: Едгар Букмирза
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