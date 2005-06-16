Раздел: Культура
Известный актер станет героем реалити-шоу
Главной звездой шоу станет его супруга.
Слава семейства Кардашьян (а, может, и их доходы) не дают покоя другим звездам шоу-бизнеса. Робби Уильямс решил последовать примеру звездной семейки и снять реалити-шоу про свою собственную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Робби уже давно радует своих поклонников фотографиями и забавными видео из жизни своей семьи, поэтому ему будет привычно делиться некоторыми подробностями из жизни.
Музыкант рассказал изданию The Sun, что в данный момент идет финальная часть работы над деталями предстоящего шоу. «Мы просто хотим убедиться, что выбрали верное направление», – уточняет он. Уильямс подчеркнул, что главными звездами реалити будет его супруга Айда Филд и ее мать Гвен, а сам Робби будет сниматься в нем лишь эпизодически, не прерывая концертную деятельность.
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Стоит отметить, что многие звезды приоткрывали завесу тайны личной жизни. В прошлом выходили реалити-шоу о жизни Джессики Симпсон и семейства Осборнов.
Слава семейства Кардашьян (а, может, и их доходы) не дают покоя другим звездам шоу-бизнеса. Робби Уильямс решил последовать примеру звездной семейки и снять реалити-шоу про свою собственную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Робби уже давно радует своих поклонников фотографиями и забавными видео из жизни своей семьи, поэтому ему будет привычно делиться некоторыми подробностями из жизни.
Музыкант рассказал изданию The Sun, что в данный момент идет финальная часть работы над деталями предстоящего шоу. «Мы просто хотим убедиться, что выбрали верное направление», – уточняет он. Уильямс подчеркнул, что главными звездами реалити будет его супруга Айда Филд и ее мать Гвен, а сам Робби будет сниматься в нем лишь эпизодически, не прерывая концертную деятельность.
Читайте также: Брэд Питт стал "героем" тройного ДТП
Стоит отметить, что многие звезды приоткрывали завесу тайны личной жизни. В прошлом выходили реалити-шоу о жизни Джессики Симпсон и семейства Осборнов.
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