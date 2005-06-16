» » Известный актер станет героем реалити-шоу
Раздел: Культура  
0

Известный актер станет героем реалити-шоу

Известный актер станет героем реалити-шоуГлавной звездой шоу станет его супруга.

Слава семейства Кардашьян (а, может, и их доходы) не дают покоя другим звездам шоу-бизнеса. Робби Уильямс решил последовать примеру звездной семейки и снять реалити-шоу про свою собственную жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Робби уже давно радует своих поклонников фотографиями и забавными видео из жизни своей семьи, поэтому ему будет привычно делиться некоторыми подробностями из жизни.

Музыкант рассказал изданию The Sun, что в данный момент идет финальная часть работы над деталями предстоящего шоу. «Мы просто хотим убедиться, что выбрали верное направление», – уточняет он. Уильямс подчеркнул, что главными звездами реалити будет его супруга Айда Филд и ее мать Гвен, а сам Робби будет сниматься в нем лишь эпизодически, не прерывая концертную деятельность.

Читайте также: Брэд Питт стал "героем" тройного ДТП

Стоит отметить, что многие звезды приоткрывали завесу тайны личной жизни. В прошлом выходили реалити-шоу о жизни Джессики Симпсон и семейства Осборнов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: реалити-шоу, Робби Уильямс, звезда

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
     488
     0

Похожие новости по теме

Брэд Питт стал Брэд Питт стал "героем" тройного ДТП

Актер уладил ситуацию, пожал водителям руки и уехал.

Ким Кардашьян занята поисками суррогатной матери Ким Кардашьян занята поисками суррогатной матери

Звезда не может родить самостоятельно.

Названа самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу Названа самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу

Ким Кардашьян стала самой высокооплачиваемой звездой реалити-шоу

Робби Уильямс сменил внешность Робби Уильямс сменил внешность

42-летний британский певец Робби Уильямс в погоне за вечной молодостью обратился к пластическим врачам.

Чарли Шин хочет создать реалити-шоу о своей жизни с ВИЧ Чарли Шин хочет создать реалити-шоу о своей жизни с ВИЧ

Чарли Шин хочет рассказать миру, как можно жить с ВИЧ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх