Раздел: Культура
Стало известно, как называют Меган Маркл в королевской семье
Это не первый случай применения прозвища к членам королевской семьи.
Отец мужа герцогини Сассекской принц Чарльз придумал невестке необычное, но в то же время милое и интересное прозвище. Старший сын королевы Елизаветы II называет Меган Маркл вольфрамом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Интересно, что такую кличку Меган Маркл получила в силу своего характера и внутреннего стерженя. Поэтому принц Чарльз сравнил избранницу Гарри с таким химическим металлом.
Это проявление нежности с его стороны. Принц Чарльз восхищается силой духа Меган и тем, что у нее стальной стержень. Это именно то, что нужно Гарри, именно такого типа девушка и должна быть рядом с ним, ведь он по своей природе может быть очень мягким,– отмечают инсайдеры.
К примеру, между собой принц Уильямс и жена Кейт Миддлтон называют друг друга "малыш".
Читайте также: Дизайнера свадебного платья Меган Маркл заподозрили в плагиате
Напомним, сейчас Меган Маркл проходит полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу герцогини в королевской семье.
Отец мужа герцогини Сассекской принц Чарльз придумал невестке необычное, но в то же время милое и интересное прозвище. Старший сын королевы Елизаветы II называет Меган Маркл вольфрамом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Интересно, что такую кличку Меган Маркл получила в силу своего характера и внутреннего стерженя. Поэтому принц Чарльз сравнил избранницу Гарри с таким химическим металлом.
Это проявление нежности с его стороны. Принц Чарльз восхищается силой духа Меган и тем, что у нее стальной стержень. Это именно то, что нужно Гарри, именно такого типа девушка и должна быть рядом с ним, ведь он по своей природе может быть очень мягким,– отмечают инсайдеры.
К примеру, между собой принц Уильямс и жена Кейт Миддлтон называют друг друга "малыш".
Читайте также: Дизайнера свадебного платья Меган Маркл заподозрили в плагиате
Напомним, сейчас Меган Маркл проходит полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу герцогини в королевской семье.
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