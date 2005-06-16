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Раздел: Культура  
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Стало известно, как называют Меган Маркл в королевской семье

Стало известно, как называют Меган Маркл в королевской семьеЭто не первый случай применения прозвища к членам королевской семьи.

Отец мужа герцогини Сассекской принц Чарльз придумал невестке необычное, но в то же время милое и интересное прозвище. Старший сын королевы Елизаветы II называет Меган Маркл вольфрамом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Интересно, что такую ​​кличку Меган Маркл получила в силу своего характера и внутреннего стерженя. Поэтому принц Чарльз сравнил избранницу Гарри с таким химическим металлом.

Это проявление нежности с его стороны. Принц Чарльз восхищается силой духа Меган и тем, что у нее стальной стержень. Это именно то, что нужно Гарри, именно такого типа девушка и должна быть рядом с ним, ведь он по своей природе может быть очень мягким,– отмечают инсайдеры.

К примеру, между собой принц Уильямс и жена Кейт Миддлтон называют друг друга "малыш".

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Напомним, сейчас Меган Маркл проходит полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу герцогини в королевской семье.
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 Теги: Меган Маркл, вольфрам

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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