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Раздел: Культура  
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Мелания Трамп поразила удивительной платьем

Мелания Трамп поразила удивительной платьемМелания Трамп подобрала туфли на каблуках.

Жена Дональда Трампа – Мелания – уже давно закрепила за собой звание самой стильной женщины США. Это первая леди подтвердила и на официальной встрече с королем и королевой Испании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Белый дом все чаще принимает высокопоставленных гостей, поэтому Дональд Трамп радушно встречает иностранные делегации в своей резиденции. Президент США с очаровательной первой леди Меланией не обошли вниманием визит испанских монархов – короля Филиппа VI и его жены Летиции. Иностранцы посетили города, которые связаны с их страной, а в последний день официального визита познакомились с главой Белого дома.

Стоит отметить, что встреча состоялась 19 июня в Вашингтоне. Это первый приезд представителей королевской семьи за время президентства Дональда Трампа. Однако не эта важная деталь привлекла наибольшее внимание СМИ, а появление Мелании Трамп в роскошном платье.

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Для мероприятия первая леди выбрала платье от Valentino. Платье с белым орнаментом выглядело невероятно стильно и элегантно. К брендовому наряду Мелания Трамп подобрала туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный "лук" первой леди.

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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