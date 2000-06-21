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Раздел: Культура  
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Биография Майкла Джексона станет основой нового бродвейского мюзикла

Биография Майкла Джексона станет основой нового бродвейского мюзикла Ожидается, что шоу будет готово к 2020 году.

Представители Майкла Джексона и компания Columbia Stage работают над мюзиклом по песням поп-короля и о его жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Сценарий создаст лауреат Пулитцеровской премии Линн Ноттадж, режиссёром и хореографом выступает лауреат «Тони» Кристофер Уилдон. Постановка будет идти в 2020 году.

Новый проект встанет в ряд с другими недавними бродвейскими шоу о музыкантах: так, в 2017 году зрители могли увидеть мюзиклы по песням Джимми Баффетта и Донны Саммер.

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Среди грядущих постановок значатся музыкальные истории по хитам Go-Gos, Temptations, Шер, Тины Тёрнер, Аланис Морриссетт и Боба Дилана – премьера последнего назначена на осень 2018 года.
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 Теги: Майкл Джексон, мюзикл

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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