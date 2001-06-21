Раздел: Культура
Британские критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года
Среди названных картин есть работа украинского режиссера.
Газета The Guardian считает, что уже стоит поговорить о итогах киноиндустрии, поэтому днями она опубликовала список лучших фильмов 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В первую пятерку вошли драма «Все деньги мира» Ридли Скотта, супергеройский блокбастер «Мстители: война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, драматическая лента «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, триллер «Зверь» Майкла Пирса и «Черная пантера» Райана Куглера.
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В топ попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Критики отметили "реалистичность" киноленты, наполненной "народными страданиями".
Газета The Guardian считает, что уже стоит поговорить о итогах киноиндустрии, поэтому днями она опубликовала список лучших фильмов 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
В первую пятерку вошли драма «Все деньги мира» Ридли Скотта, супергеройский блокбастер «Мстители: война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, драматическая лента «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, триллер «Зверь» Майкла Пирса и «Черная пантера» Райана Куглера.
Читайте также: Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в украинском фильме
В топ попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Критики отметили "реалистичность" киноленты, наполненной "народными страданиями".
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