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Раздел: Культура  
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Британские критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года

Британские критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года Среди названных картин есть работа украинского режиссера.

Газета The Guardian считает, что уже стоит поговорить о итогах киноиндустрии, поэтому днями она опубликовала список лучших фильмов 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В первую пятерку вошли драма «Все деньги мира» Ридли Скотта, супергеройский блокбастер «Мстители: война бесконечности» Энтони и Джо Руссо, драматическая лента «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, триллер «Зверь» Майкла Пирса и «Черная пантера» Райана Куглера.

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В топ попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Критики отметили "реалистичность" киноленты, наполненной "народными страданиями".
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 Теги: Британия, критики, рейтинг

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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