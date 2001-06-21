Раздел: Культура
Вера Брежнева показала необычный снимок с Константином Меладзе
Фото опубликовано в социальной сети.
Певица Вера Брежнева всколыхнула СМИ и публику, когда стало известно о ее свадьбе с Константином Меладзе. Теперь же она привлекает внимание, когда говорит о своем супруге или публикует с ним фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Все потому что Вера Брежнева крайне редко это делает.
Она не любит делиться подробностями личной жизни. Но уже чаще стала делиться снимками со своим супругом Константином Меладзе.
Читайте также: Биография Майкла Джексона станет основой нового бродвейского мюзикла
Как сделала это недавно. Вера Бежнева опубликовала "домашний" кадр с супругом, который не остался незамеченным.
Певица Вера Брежнева всколыхнула СМИ и публику, когда стало известно о ее свадьбе с Константином Меладзе. Теперь же она привлекает внимание, когда говорит о своем супруге или публикует с ним фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Все потому что Вера Брежнева крайне редко это делает.
Она не любит делиться подробностями личной жизни. Но уже чаще стала делиться снимками со своим супругом Константином Меладзе.
Читайте также: Биография Майкла Джексона станет основой нового бродвейского мюзикла
Как сделала это недавно. Вера Бежнева опубликовала "домашний" кадр с супругом, который не остался незамеченным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
72
0
Также советуем посмотреть
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
- Партії підуть на вибори з фінансами з підтверджених джерел
- «Хищник» оседлал «Чужого»: байкер развеселил креативным костюмом
- На цепи: питона настигла «карма» за съеденную собаку
- Всесильний «Юра Єнакіївський» отримав ляпас
- Новий курс України: перезаснування як воно є
- В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
- В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
- В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
- Сандерса считают одним из вероятных кандидатов на президентский пост
- Україні доведеться пережити дві виборчих кампанії
- Суровый кот насмешил Сеть, нокаутировав плюшевую игрушку
- Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому
- Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
- Іван Драч – це частина мого життя
- «Каждую зиму замерзаем»: россияне насмешили нелепыми угрозами в адрес Украины
- В Харькове в здание городского совета бросили дымовую шашку
- Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на свое убийство
- В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами
- Не стоит обижать киргизов
- Что означает для Украины повышение ставки в США
- Украинцам угрожают пожары
Оставьте свой комментарий