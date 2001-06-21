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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева показала необычный снимок с Константином Меладзе

Вера Брежнева показала необычный снимок с Константином Меладзе Фото опубликовано в социальной сети.

Певица Вера Брежнева всколыхнула СМИ и публику, когда стало известно о ее свадьбе с Константином Меладзе. Теперь же она привлекает внимание, когда говорит о своем супруге или публикует с ним фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Все потому что Вера Брежнева крайне редко это делает.

Она не любит делиться подробностями личной жизни. Но уже чаще стала делиться снимками со своим супругом Константином Меладзе.

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Как сделала это недавно. Вера Бежнева опубликовала "домашний" кадр с супругом, который не остался незамеченным.

Вера Брежнева показала необычный снимок с Константином Меладзе
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 Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, фото

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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