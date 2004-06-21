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Раздел: Культура  
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Известный мужской журнал назвал самую сексуальную женщину года

Известный мужской журнал назвал самую сексуальную женщину года Титул получила модель из США.

Самой сексуальной женщиной планеты в 2018 году стала американская модель Кейт Аптон. Рейтинг составил мужской журнал Maxim, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Издание выбрало 100 мировых красавиц.

Девушка украсила обложку нового летнего номера Maxim.

Кейт родилась 10 июня 1992 года. С детства занималась конным спортом. В 2011 году журнал Esquire присвоил Кейт имя девушки лета 2011 года - The Woman of the Summer.

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В том же году она впервые появилась в журнале Sports Illustrated Swimsuit Issue в рубрике "Новичок года", а в 2012 году было объявлено, что ее фотография украсит обложку одного из выпусков этого журнала.
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 Теги: женщина, Maxim

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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