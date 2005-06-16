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Раздел: Культура  
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Ани Лорак показала фото в белоснежном костюме

Ани Лорак показала фото в белоснежном костюме Певица опубликовала снимок в социальной сети.

Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге серию новых снимков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Для фотосессии звезда выбрала летний аутфит белого цвета.

Позировала Каролина в белоснежном топе оригинального кроя и юбке в тон.

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Подписчики осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами и оставили под фото почти 40 тысяч лайков.

Ани Лорак показала фото в белоснежном костюме
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 Теги: Ани Лорак, фото

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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