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Раздел: Культура  
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Мать Селены Гомес рассказала о требованиях к бойфренду дочери

Мать Селены Гомес рассказала о требованиях к бойфренду дочери Женщине не нравился прошлый бойфренд актрисы - Джастин Бибер.

Пока Джастин Бибер строит свою личную жизнь вдали от Селены Гомес, мама певицы радуется отваженному жениху и рассказывает, какой на самом деле парень нужен ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Всем известно, что Мэнди Корнетт, мама Гомес, была не в восторге от Бибера и его воссоединения с Селеной. Журналу People она перечислила параметры потенциального бойфренда дочери.

Мэнди заявила, что примет парня Селены только в том случае, если он ориентирован на семейную жизнь, а также будет ставить ее дочь на первое место всегда, даже если сам является публичным человеком с большой карьерой. «Он должен ставить ее выше славы и денег», – говорит Корнетт. Она также добавила, что парень должен обязательно обладать хорошим чувством юмора, но, видимо, в случае с Джастином ее этот пункт до конца не устраивал.

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Мама звезды также прокомментировала недавний скандал со Стефано Габбаной, когда дизайнер назвал Селену уродливой. «Воспитанные люди не обращают внимания на слова, произнесенные с такой ненавистью. Нужно быть выше этого», – заявила она.
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 Теги: Селена Гомес, требования, мать

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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