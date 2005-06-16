Раздел: Культура
Мать Селены Гомес рассказала о требованиях к бойфренду дочери
Женщине не нравился прошлый бойфренд актрисы - Джастин Бибер.
Пока Джастин Бибер строит свою личную жизнь вдали от Селены Гомес, мама певицы радуется отваженному жениху и рассказывает, какой на самом деле парень нужен ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Всем известно, что Мэнди Корнетт, мама Гомес, была не в восторге от Бибера и его воссоединения с Селеной. Журналу People она перечислила параметры потенциального бойфренда дочери.
Мэнди заявила, что примет парня Селены только в том случае, если он ориентирован на семейную жизнь, а также будет ставить ее дочь на первое место всегда, даже если сам является публичным человеком с большой карьерой. «Он должен ставить ее выше славы и денег», – говорит Корнетт. Она также добавила, что парень должен обязательно обладать хорошим чувством юмора, но, видимо, в случае с Джастином ее этот пункт до конца не устраивал.
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Мама звезды также прокомментировала недавний скандал со Стефано Габбаной, когда дизайнер назвал Селену уродливой. «Воспитанные люди не обращают внимания на слова, произнесенные с такой ненавистью. Нужно быть выше этого», – заявила она.
Пока Джастин Бибер строит свою личную жизнь вдали от Селены Гомес, мама певицы радуется отваженному жениху и рассказывает, какой на самом деле парень нужен ее дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Всем известно, что Мэнди Корнетт, мама Гомес, была не в восторге от Бибера и его воссоединения с Селеной. Журналу People она перечислила параметры потенциального бойфренда дочери.
Мэнди заявила, что примет парня Селены только в том случае, если он ориентирован на семейную жизнь, а также будет ставить ее дочь на первое место всегда, даже если сам является публичным человеком с большой карьерой. «Он должен ставить ее выше славы и денег», – говорит Корнетт. Она также добавила, что парень должен обязательно обладать хорошим чувством юмора, но, видимо, в случае с Джастином ее этот пункт до конца не устраивал.
Читайте также: Известный мужской журнал назвал самую сексуальную женщину года
Мама звезды также прокомментировала недавний скандал со Стефано Габбаной, когда дизайнер назвал Селену уродливой. «Воспитанные люди не обращают внимания на слова, произнесенные с такой ненавистью. Нужно быть выше этого», – заявила она.
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