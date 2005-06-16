Ольга Горбачева показала архивное фото с младшей дочкой

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В Инстаграме Оля Горбачева поделилась архивным фото, на котором она запечатлена со свой младшей дочерью Серафимой.Подписала Ольга семейное фото так: "После рождения первой дочки я начала писать красивые песни. А после рождения этой девочки - создавать уникальные программы для женщин. Каждый ребёнок даёт нам возможность открыть в себе то, на что раньше не хватало смелости. Надо только найти смелость ребёнка.. Ещё после рождения Серафимы я начала писать удивительные белые стихи".Это милое фото Горбачевой с дочкой растрогало пользователей соцсети.