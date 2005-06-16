Раздел: Культура
Алена Шоптенко пожаловалась на "тиранию" новорожденного сына
Хореограф поделилась впечатлениями о первых днях материнства.
В Инстаграме Алена Шоптенко поделилась фотографией, которая была сделана незадолго до родов, и подписала ее следующим образом:
"Пока фотограф напоминает мне о том прекрасном периоде моей жизни, маленький тиран, кажется, собирается резко изменить мое устоявшееся понимание слова «дисциплина» так, как нужно ему))) Папой уже крутит как хочет, мама на очереди. Но он просто ещё не знает, с кем связался)".
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Более 16 тысяч инстаграм-пользователей лайкнули "беременное" фото Алены Шоптенко, а в комментариях поклонники поддержали танцовщицу и успокоили тем, что маленький "тиран" скоро вырастет и будет вести себя более мягко по отношению маме.
В Инстаграме Алена Шоптенко поделилась фотографией, которая была сделана незадолго до родов, и подписала ее следующим образом:
"Пока фотограф напоминает мне о том прекрасном периоде моей жизни, маленький тиран, кажется, собирается резко изменить мое устоявшееся понимание слова «дисциплина» так, как нужно ему))) Папой уже крутит как хочет, мама на очереди. Но он просто ещё не знает, с кем связался)".
Читайте также: Известный мужской журнал назвал самую сексуальную женщину года
Более 16 тысяч инстаграм-пользователей лайкнули "беременное" фото Алены Шоптенко, а в комментариях поклонники поддержали танцовщицу и успокоили тем, что маленький "тиран" скоро вырастет и будет вести себя более мягко по отношению маме.
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