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Раздел: Культура  
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Скандальный Кевин Спейси вернулся в кино

Скандальный Кевин Спейси вернулся в киноСпейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников.

Голливудский киноактер Кевин Спейси, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасилованиях и секс-домогательствах, вернулся в большое кино. Хоть он и находится под следствием, но актер принял участие в съемках нового фильма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Киностудии, которые ранее запрещали Спейси сниматься в фильмах, теперь начали лояльнее относиться к его персоне. Следовательно, режиссер финансовой ленты "Клуб молодых миллиардеров" Джеймс Кокс решил пригласить в свою новую ленту скандальную кинозвезду.

Фильм покажет 80-е годы прошлого века в Лос-Анджелесе, где группа молодых богачей решает провернуть денежную аферу, обещая клиентам огромные прибыли. Спейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников, Рона Левина. Напарниками Спейси по съемочной площадке станут такие звезды как Эмма Робертс, Терон Эджертон, Энсел Эльгорт и другие.

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Мировая премьера фильма "Клуб молодых миллиардеров" состоится 3 августа 2018 года.

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 Теги: Кевин Спейси, кино

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Сегодня, 18:30 » Автор: Едгар Букмирза
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