Раздел: Культура
Скандальный Кевин Спейси вернулся в кино
Спейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников.
Голливудский киноактер Кевин Спейси, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасилованиях и секс-домогательствах, вернулся в большое кино. Хоть он и находится под следствием, но актер принял участие в съемках нового фильма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Киностудии, которые ранее запрещали Спейси сниматься в фильмах, теперь начали лояльнее относиться к его персоне. Следовательно, режиссер финансовой ленты "Клуб молодых миллиардеров" Джеймс Кокс решил пригласить в свою новую ленту скандальную кинозвезду.
Фильм покажет 80-е годы прошлого века в Лос-Анджелесе, где группа молодых богачей решает провернуть денежную аферу, обещая клиентам огромные прибыли. Спейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников, Рона Левина. Напарниками Спейси по съемочной площадке станут такие звезды как Эмма Робертс, Терон Эджертон, Энсел Эльгорт и другие.
Читайте также: Американскую кинозвезду обвинили в домогательствах несовершеннолетнего
Мировая премьера фильма "Клуб молодых миллиардеров" состоится 3 августа 2018 года.
Голливудский киноактер Кевин Спейси, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасилованиях и секс-домогательствах, вернулся в большое кино. Хоть он и находится под следствием, но актер принял участие в съемках нового фильма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Киностудии, которые ранее запрещали Спейси сниматься в фильмах, теперь начали лояльнее относиться к его персоне. Следовательно, режиссер финансовой ленты "Клуб молодых миллиардеров" Джеймс Кокс решил пригласить в свою новую ленту скандальную кинозвезду.
Фильм покажет 80-е годы прошлого века в Лос-Анджелесе, где группа молодых богачей решает провернуть денежную аферу, обещая клиентам огромные прибыли. Спейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников, Рона Левина. Напарниками Спейси по съемочной площадке станут такие звезды как Эмма Робертс, Терон Эджертон, Энсел Эльгорт и другие.
Читайте также: Американскую кинозвезду обвинили в домогательствах несовершеннолетнего
Мировая премьера фильма "Клуб молодых миллиардеров" состоится 3 августа 2018 года.
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