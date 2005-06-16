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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская показала свою ретро-фотографию

Ольга Сумская показала свою ретро-фотографиюФанатам очень полюбился снимок.

Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как выглядела во время молодости. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Немного ретро..20 лет», — подписан снимок. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Следует уточнить, что на данный момент снимок собрал почти 10 тысяч лаков и около сотни комментариев.

По мнению фанатов актрисы, Сумская выглядит на опубликованном снимке «божественно красивой».

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«А глаза такие же божественно красива, выразительные и излучающие добро. Будьте счастливы, Оля. Творческих побед и счастья», — сказала пользователь Светлана Новикова.

«Какая вы, Оленька, хорошенькая. Сейчас не хуже. Здоровья и процветания», — уточнила пользователь Лариса Богданович.

«Боже, какая красавица. Олечка, вы и сейчас такая же. Здоровья, успехов и творческих побед. Будьте счастливы», — сказала юзер «Надежда».
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 Теги: Ольга Сумская, фотография, ретро

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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