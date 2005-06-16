Раздел: Культура
Ольга Сумская показала свою ретро-фотографию
Фанатам очень полюбился снимок.
Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как выглядела во время молодости. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Немного ретро..20 лет», — подписан снимок. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Следует уточнить, что на данный момент снимок собрал почти 10 тысяч лаков и около сотни комментариев.
По мнению фанатов актрисы, Сумская выглядит на опубликованном снимке «божественно красивой».
Читайте также: Ольга Сумская показала старую фотографию с мужем
«А глаза такие же божественно красива, выразительные и излучающие добро. Будьте счастливы, Оля. Творческих побед и счастья», — сказала пользователь Светлана Новикова.
«Какая вы, Оленька, хорошенькая. Сейчас не хуже. Здоровья и процветания», — уточнила пользователь Лариса Богданович.
«Боже, какая красавица. Олечка, вы и сейчас такая же. Здоровья, успехов и творческих побед. Будьте счастливы», — сказала юзер «Надежда».
Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как выглядела во время молодости. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Немного ретро..20 лет», — подписан снимок. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Следует уточнить, что на данный момент снимок собрал почти 10 тысяч лаков и около сотни комментариев.
По мнению фанатов актрисы, Сумская выглядит на опубликованном снимке «божественно красивой».
Читайте также: Ольга Сумская показала старую фотографию с мужем
«А глаза такие же божественно красива, выразительные и излучающие добро. Будьте счастливы, Оля. Творческих побед и счастья», — сказала пользователь Светлана Новикова.
«Какая вы, Оленька, хорошенькая. Сейчас не хуже. Здоровья и процветания», — уточнила пользователь Лариса Богданович.
«Боже, какая красавица. Олечка, вы и сейчас такая же. Здоровья, успехов и творческих побед. Будьте счастливы», — сказала юзер «Надежда».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
141
0
Также советуем посмотреть
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
- Ющенко знатно потроллил «нищую» Тимошенко
- Прекрасный пример двойных стандартов
- Нацполиция получила право контроля над таможенниками
- ЧМ-2018 в подборке смешных мемов
- Павел Жебривский как жертва
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
- На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
- Познакомьтесь: аудитор Жебривский
- Уфологи разглядели гуманоида в отражении скафандра
Оставьте свой комментарий