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Раздел: Культура  
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Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве

Энрике Иглесиас рассказал об отцовствеОни с женой Анной Курниковой справляются с новыми обязанностями.

Испанский певец Энрике Иглесиас поделился тем, как они с женой Анной Курниковой справляются с новыми обязанностями родителей двоих близнецов.

Об этом исполнитель рассказал в интервью испанскому изданию "HOLA!", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Это невероятно! Много кто меня спрашивает, как это – воспитывать двоих детей, если и с одним ребенком так тяжело? На это я отвечаю, что настоящий супергерой в нашей семье – Анна. Она единственная в своем роде. Николас и Люси – мои первые дети, поэтому я не знаю разницы между воспитанием одного или двух детей,– заявил Энрике Иглесиас.

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Певец отметил, что прежде всего он хочет быть хорошим отцом и достойно воспитать близнецов здоровыми и счастливыми.



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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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