» » Продюсер Лободы удивила откровенным признанием
Раздел: Культура  
0

Продюсер Лободы удивила откровенным признанием

Продюсер Лободы удивила откровенным признаниемНателла Крапивина отметила, что беременность Лободы была незапланированной, но желанной

Продюсер опальной Светланы Лободы и ее близкая подруга Нателла Крапивина прокомментировала новость о беременности и родах певицы, а также раскрыла некоторые тайны. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Крапивина отметила, что ей сложно комментировать личную жизнь Светланы. "Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это самое важное", - говорит продюсер певицы. По ее словам, беременность Лободы была незапланированной, но желанной.

"Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно". А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка. Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить", - отметила Нателла.

Читайте также: Наталья Могилевская удивила откровенным признанием

Также продюсер Лободы призналась, что Светлана, вопреки советам, кормит малышку грудью. "Сейчас я ей говорю: "Слушай, кормить грудью - это слишком, мы так много себе позволить не можем, это привязывает тебя к ребенку, лишает возможности полноценно работать". У меня же тоже есть какие-то задачи продюсерские, мы хоть и друзья, но я должна еще как-то планировать. Она говорит: "Нет, пока есть такая возможность, я буду кормить, это для меня важно", - сказала Крапивина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лобода, беременность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
     362
     0

Похожие новости по теме

Продюсер LOBODA разоткровенничалась о проблемах певицы Продюсер LOBODA разоткровенничалась о проблемах певицы

Кума украинской певицы LOBODA Нателла Крапивина разоткровенничалась в день рождения артистки.

Светлана Лобода эмоционально отреагировала на срыв концерта в Одессе Светлана Лобода эмоционально отреагировала на срыв концерта в Одессе

В сети появилась первая реакция Лободы на срыв концерта в Одессе.

Нападение охранников украинской певицы на журналистов: новые детали Нападение охранников украинской певицы на журналистов: новые детали

Журналист "1+1" Александр Дубинский сделал громкое заявление.

Вокруг Светланы Лободы разгорелся скандал Вокруг Светланы Лободы разгорелся скандал

Сотрудники телеканала "1+1" и охранники Светланы Лободы устроили скандал.

Фанаты Светланы Лободы рассекретили ее тайного ухажера Фанаты Светланы Лободы рассекретили ее тайного ухажера

Известный продюсер поделился фотографией, на которой он запечатлен со Светланой Лободой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх