Раздел: Культура
Продюсер Лободы удивила откровенным признанием
Нателла Крапивина отметила, что беременность Лободы была незапланированной, но желанной
Продюсер опальной Светланы Лободы и ее близкая подруга Нателла Крапивина прокомментировала новость о беременности и родах певицы, а также раскрыла некоторые тайны. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Крапивина отметила, что ей сложно комментировать личную жизнь Светланы. "Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это самое важное", - говорит продюсер певицы. По ее словам, беременность Лободы была незапланированной, но желанной.
"Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно". А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка. Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить", - отметила Нателла.
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Также продюсер Лободы призналась, что Светлана, вопреки советам, кормит малышку грудью. "Сейчас я ей говорю: "Слушай, кормить грудью - это слишком, мы так много себе позволить не можем, это привязывает тебя к ребенку, лишает возможности полноценно работать". У меня же тоже есть какие-то задачи продюсерские, мы хоть и друзья, но я должна еще как-то планировать. Она говорит: "Нет, пока есть такая возможность, я буду кормить, это для меня важно", - сказала Крапивина.
Продюсер опальной Светланы Лободы и ее близкая подруга Нателла Крапивина прокомментировала новость о беременности и родах певицы, а также раскрыла некоторые тайны. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Крапивина отметила, что ей сложно комментировать личную жизнь Светланы. "Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это самое важное", - говорит продюсер певицы. По ее словам, беременность Лободы была незапланированной, но желанной.
"Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно". А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка. Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить", - отметила Нателла.
Читайте также: Наталья Могилевская удивила откровенным признанием
Также продюсер Лободы призналась, что Светлана, вопреки советам, кормит малышку грудью. "Сейчас я ей говорю: "Слушай, кормить грудью - это слишком, мы так много себе позволить не можем, это привязывает тебя к ребенку, лишает возможности полноценно работать". У меня же тоже есть какие-то задачи продюсерские, мы хоть и друзья, но я должна еще как-то планировать. Она говорит: "Нет, пока есть такая возможность, я буду кормить, это для меня важно", - сказала Крапивина.
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