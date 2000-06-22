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Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике

Анна Седокова похвасталась фигурой в купальникеУкраинская певица опубликовала фото в леопардовом купальнике

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила на днях пост на своей странице в Instagram, который уже успел покорить ее поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

На фото Анна стоит на фоне океана в стильном леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

Певица никак не подписала снимок, но подписчики Ани все равно в восторге от такого кадра. Звезда регулярно следит за своей фигурой и просто обожает свои аппетитные формы. Впрочем, фанаты не меньше ее влюблены в красоту певицы.

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"Ах, какая женщина, классная фигура, красавица, потрясающая женщина, шикарная", - прокомментировали фото поклонники. "Хищная", - пишут ей фаны.

Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике
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 Теги: Анна Седокова, фигура

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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