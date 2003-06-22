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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая восхитила львовскими снимками

Катя Осадчая восхитила львовскими снимкамиПричину поездки ведущая хранит в тайне

Известная телеведущая Катерина Осадчая прогулялась по Львову, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Фотографии из поездки Осадчая опубликовала в своем Instagram. На первой фотографии ведущая передачи "Светская жизнь" показала, как она утром вылетает из столичного аэропорта "Борисполь". На Катерине Осадчей белая футболка с надписью и солнцезащитные очки.

На следующем снимке телеведущая уже гуляет по Львову. На ней платье миди с цветочным принтом, коричневые сандалии и все те же солнцезащитные очки. "Львовские двери", - так подписала Осадчая эту фотографию.

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А недавно Катерина опубликовала еще одну фотографию, снятую во Львовском оперном театре. На этом фото телеведущая в розовом вечернем платье с открытыми плечами.

Катя Осадчая восхитила львовскими снимками
Катя Осадчая восхитила львовскими снимками
Катя Осадчая восхитила львовскими снимками
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 Теги: Киев, снимки

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Сегодня, 05:56 » Автор: Татьяна Ларина
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