Раздел: Культура
Алина Гросу выставила напоказ "пятую точку"
Певица сфотографировалась в черном бикини.
В Инстаграме Алина Гросу поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике, подчеркивающем ее аппетитные части тела.
Подписала Алина свое фото так: "Пост с названием: «Мама, зачем ты меня с такой попой родила?». Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой:) Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю... Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта - действуй. Но никогда не теряй головы - ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)".
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В комментариях Гросу осыпали комплиментами: "Алинка, у тебя все отлично", "Хороша))", "Ідеальна попа", "Шикарная, других слов нету".
В Инстаграме Алина Гросу поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике, подчеркивающем ее аппетитные части тела.
Подписала Алина свое фото так: "Пост с названием: «Мама, зачем ты меня с такой попой родила?». Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой:) Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю... Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта - действуй. Но никогда не теряй головы - ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)".
Читайте также: Регина Тодоренко показала результат УЗИ
В комментариях Гросу осыпали комплиментами: "Алинка, у тебя все отлично", "Хороша))", "Ідеальна попа", "Шикарная, других слов нету".
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