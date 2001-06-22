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Раздел: Культура  
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Татьяна Денисова отличилась соблазнительным селфи

Татьяна Денисова отличилась соблазнительным селфиТанцовщица и хореограф в одном лице поделилась новой фоткой в соцсети.

Татьяна Денисова всегда делится в Инстаграме необычными фотографиями, но при этом публика не может отвести от них глаз.

Буквально несколько часов назад Денисова выложила соблазнительное селфи, на котором она запечатлена в соломенной шляпе с мокрыми волосами и полуоткрытым ртом.

Подписала Татьяна свое фото так: "Всем советую винно-хамоновую диету.".

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Легкий румянец и соблазнительный жест Татьяны не обошли стороной пользователи соцсети, а потому количество лайков и комплиментов увеличивается с каждой минутой.

Татьяна Денисова отличилась соблазнительным селфи
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 Теги: Татьяна Денисова, красота

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Сегодня, 12:17 » Автор: Валерия Янобекова
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