Татьяна Денисова отличилась соблазнительным селфи

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Татьяна Денисова всегда делится в Инстаграме необычными фотографиями, но при этом публика не может отвести от них глаз.Буквально несколько часов назад Денисова выложила соблазнительное селфи, на котором она запечатлена в соломенной шляпе с мокрыми волосами и полуоткрытым ртом.Подписала Татьяна свое фото так: "Всем советую винно-хамоновую диету.".Легкий румянец и соблазнительный жест Татьяны не обошли стороной пользователи соцсети, а потому количество лайков и комплиментов увеличивается с каждой минутой.