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Раздел: Культура  
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Джамала оголила плечи на новых фото

Джамала оголила плечи на новых фотоПевица порадовала фанатов свежими фотографиями.

Джамала устроила мини-фотосессию на летней площадке кафе своего мужа, а снимками поделилась в Инстаграме.

На фотографиях певица запечатлена в голубом летнем платьице с открытыми плечами.

Подписала певица свои новые фото так: "Гарної літньої п‘ятниці!".

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"Справжня Українська Красуня", "Такая умничка и сарафан классный", "Яка ж невимовна красива!!! Голубий надзвичайно личить!", "Ви дуже гарна, природня така, так тримати!", - так прокомментировали фотографии Джамалы ее преданные подписчики.

Джамала оголила плечи на новых фото

Джамала оголила плечи на новых фото

Джамала оголила плечи на новых фото
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 Теги: Джамала, плечи

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Сегодня, 16:55 » Автор: Валерия Янобекова
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