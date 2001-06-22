Джамала оголила плечи на новых фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Джамала устроила мини-фотосессию на летней площадке кафе своего мужа, а снимками поделилась в Инстаграме.На фотографиях певица запечатлена в голубом летнем платьице с открытыми плечами.Подписала певица свои новые фото так: "Гарної літньої п‘ятниці!"."Справжня Українська Красуня", "Такая умничка и сарафан классный", "Яка ж невимовна красива!!! Голубий надзвичайно личить!", "Ви дуже гарна, природня така, так тримати!", - так прокомментировали фотографии Джамалы ее преданные подписчики.