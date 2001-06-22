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Раздел: Культура  
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Ирина Билык поделилась снимком младшего сына

Ирина Билык поделилась снимком младшего сынаМалышу в декабре исполнилось два года

Известная украинская певица Ирина Билык показала своего младшего сына Тамриза. Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

На снимке, который опубликовала Ирина Билык, на первом плане находится сын Тамриз, которому в декабре исполнилось два года, а сзади находятся сама певица и ее муж, профессиональный фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. "А ты видел последний клип моей мамы?" – так подписала фотографию певица.

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Известно, что Тамриз родился 8 декабря 2015 года с помощью суррогатного материнства. У певицы есть старший сын – Глеб, который появился в 1999 году от брака с Андреем Оверчуком. С Асланом Ахмадовым Ирина официально не расписана, но они обручены.

Ирина Билык поделилась снимком младшего сына
Ирина Билык поделилась снимком младшего сына
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 Теги: Ирина Билык, сын

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Сегодня, 19:30 » Автор: Татьяна Ларина
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