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Раздел: Культура  
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Экс-Виагра опубликовала яркий снимок в платье-вышиванке

Экс-Виагра опубликовала яркий снимок в платье-вышиванкеПевица поделилась ярким снимком с отдыха.

Санта Димопулос сейчас отдыхает в Танзании на острове Занзибар. В своем микроблоге звезда поделилась ярким снимком с отдыха, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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На фото Санта в летнем платье-вышиванке позировала на фоне прекрасного пейзажа. Белое платье с принтом в виде кораллов артистка дополнила оригинальной сумкой в местном стиле.

Экс-Виагра опубликовала яркий снимок в платье-вышиванке
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 Теги: Санта Димопулос, платье-вышиванка

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Сегодня, 23:12 » Автор: Татьяна Ларина
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