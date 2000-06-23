Раздел: Культура
Кольцо на пальце Джастина Бибера заинтриговало поклонников
Фанаты певца решили, что Бибер поженился на своей подруге.
Кажется, Джастин Бибер решил начать взрослую семейную жизнь со своей подружкой Хейли Болдуин. На днях поклонник артиста опубликовал снимок с ним в Твиттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Фото не привлекло бы внимание, если бы не одна деталь - кольцо на безымянном пальце Бибера. Но выводы делать рано! Инсайдер утверждает, что таким образом Джастин решил посмеяться над журналистами и подорвать сеть.
Интересно, как на заголовки отреагировала Селена Гомес.
На самом деле влюбленные не планирую в ближайшее время связывать себя узами брака, а просто наслаждаются отличным времяпрепровождением в компании друг друга.
Читайте также: Эмили Ратаковски прогулялась в откровенном наряде
Певец и модель устраивают романтические прогулки и радуют поклонников, демонстрируя чувства на публике.
Кажется, Джастин Бибер решил начать взрослую семейную жизнь со своей подружкой Хейли Болдуин. На днях поклонник артиста опубликовал снимок с ним в Твиттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Фото не привлекло бы внимание, если бы не одна деталь - кольцо на безымянном пальце Бибера. Но выводы делать рано! Инсайдер утверждает, что таким образом Джастин решил посмеяться над журналистами и подорвать сеть.
Интересно, как на заголовки отреагировала Селена Гомес.
На самом деле влюбленные не планирую в ближайшее время связывать себя узами брака, а просто наслаждаются отличным времяпрепровождением в компании друг друга.
Читайте также: Эмили Ратаковски прогулялась в откровенном наряде
Певец и модель устраивают романтические прогулки и радуют поклонников, демонстрируя чувства на публике.
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