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Раздел: Культура  
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Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась интерьером квартиры

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась интерьером квартиры Сейчас тренер также делает ремонт в новом доме.

Знаменитый тренер Анита Луценко редко, но все же делится со своими поклонниками и подписчиками новостями из своей жизни. В этот раз Анита показала свой дом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Анита Луценко опубликовала несколько фотографий своей квартиры

"Как же я люблю свою квартиру".

"Безумно счастлива, что когда-то согласилась сделать ее просто белой плюс дерево (хотя хотела и полосочки, и цветы, и бордовую стену с фотографиями)".

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"Но все гениальное просто!" - подытожила Анита.

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась интерьером квартиры
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 Теги: Анита Луценко, квартира

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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