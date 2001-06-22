Джонни Депп рассказал, как он боролся с алкоголизмом после развода

Актёру пришлось обратиться за квалифицированной помощью.



Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд, сообщает



"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп. Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары.



"Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего, – рассказал актер.



"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств. Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел. Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли.



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Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина "Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп. Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары."Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего, – рассказал актер."Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств. Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел. Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли.Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.



