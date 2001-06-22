Раздел: Культура
Джонни Депп рассказал, как он боролся с алкоголизмом после развода
Актёру пришлось обратиться за квалифицированной помощью.
Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп. Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары.
"Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего, – рассказал актер.
"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств. Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел. Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли.
Читайте также: Кольцо на пальце Джастина Бибера заинтриговало поклонников
Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.
Голливудский актер Джонни Депп начал пить после развода с Эмбер Херд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп. Пытаясь справится с ситуацией, актер обратился к советам психологов, которые рекомендовали описывать свои переживания на бумаге. Тогда Джонни Депп начал писать мемуары.
"Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего, – рассказал актер.
"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп, комментируя заявления его финансистов о растрате средств. Ранее стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел. Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли.
Читайте также: Кольцо на пальце Джастина Бибера заинтриговало поклонников
Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
386
0
Также советуем посмотреть
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
Оставьте свой комментарий