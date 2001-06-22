Раздел: Культура
Бруклина Бекхэма заметили с новой девушкой
В автомобиле парня сидела неизвестная блондинка.
После расставания с Хлоей Морец 19-летний Бруклин из образцового парня превратился в настоящего ловеласа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Почти каждую неделю его замечают все с новыми и новыми девушками: первой жертвой была Лекси Вуд, с которой он целовался в тату-салоне, потом он уже вовсю веселился с Мередит Микельсон на «Коачелла», а после его видели с Лекси Пантерра.
На днях Бруклина снова заметили с новой девушкой!
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Он и неизвестная блондинка вместе выезжали из ресторана. Может, Бруклин теперь за свободные отношения?
После расставания с Хлоей Морец 19-летний Бруклин из образцового парня превратился в настоящего ловеласа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Почти каждую неделю его замечают все с новыми и новыми девушками: первой жертвой была Лекси Вуд, с которой он целовался в тату-салоне, потом он уже вовсю веселился с Мередит Микельсон на «Коачелла», а после его видели с Лекси Пантерра.
На днях Бруклина снова заметили с новой девушкой!
Читайте также: Джонни Депп рассказал, как он боролся с алкоголизмом после развода
Он и неизвестная блондинка вместе выезжали из ресторана. Может, Бруклин теперь за свободные отношения?
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