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Раздел: Культура  
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Бруклина Бекхэма заметили с новой девушкой

Бруклина Бекхэма заметили с новой девушкой В автомобиле парня сидела неизвестная блондинка.

После расставания с Хлоей Морец 19-летний Бруклин из образцового парня превратился в настоящего ловеласа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Почти каждую неделю его замечают все с новыми и новыми девушками: первой жертвой была Лекси Вуд, с которой он целовался в тату-салоне, потом он уже вовсю веселился с Мередит Микельсон на «Коачелла», а после его видели с Лекси Пантерра.

На днях Бруклина снова заметили с новой девушкой!

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Он и неизвестная блондинка вместе выезжали из ресторана. Может, Бруклин теперь за свободные отношения?

Бруклина Бекхэма заметили с новой девушкой
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 Теги: Бруклин Бекхэм, девушка

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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