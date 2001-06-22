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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лопес выступила в откровенном образе

Дженнифер Лопес выступила в откровенном образеДженнифер Лопес - великолепная певица и актриса, у нее есть еще одно достоинство — прирожденная сексуальность.

На сцене, красной дорожке, в клипах или на страницах глянца Дженнифер всегда выглядит соблазнительно, информирует интернет-издание Хроника.инфо. со ссылкой на Newsyou.

Казалось бы, поклонники должны были уже привыкнуть к дерзкому стилю своей любимицы, но все равно раз за разом наряды Лопес и ее сексуальные образы восхищают всех.

На днях в личном микроблоге поп-дивы появилось короткое видео, на котором она позирует возле огня.

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На этот раз Лопес предстала перед фанатами в сексуальном нижнем белье, чулках и пеньюаре.
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Сегодня, 12:55 » Автор: Ульяна Воликовская
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