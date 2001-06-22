Раздел: Культура
Синди Кроуфорд поразила идеальной фигурой
52-летняя модель восхитила идеальной фигурой в стильном комбинезоне.
Годы идут, а Синди Кроуфорд по-прежнему на вершине модного Олимпа, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Сколько бы не новых моделей не появлялось в фешн-индустрии, есть те, кто всегда интересен публике, и Синди определенно в их числе.
Поклонники активно следят за личным микроблогом любимицы, ее проектами, и, конечно же, не пропускают появления Кроуфорд на публике. Если не на подиуме, то хоть на светских мероприятиях все хотят увидеть эффектные наряды супермодели.
И она каждый раз их демонстрирует! Синди тщательно готовиться к выходам в свет, а потому всегда выглядит великолепно.
Читайте также: Синди Кроуфорд поделилась секретом идеальной фигуры
Так, на днях 52-летняя Кроуфорд появилась на недавнем светском ивенте в стильном комбинезоне черного цвета, который подчеркнул идеальную фигуру модели.
Годы идут, а Синди Кроуфорд по-прежнему на вершине модного Олимпа, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Сколько бы не новых моделей не появлялось в фешн-индустрии, есть те, кто всегда интересен публике, и Синди определенно в их числе.
Поклонники активно следят за личным микроблогом любимицы, ее проектами, и, конечно же, не пропускают появления Кроуфорд на публике. Если не на подиуме, то хоть на светских мероприятиях все хотят увидеть эффектные наряды супермодели.
И она каждый раз их демонстрирует! Синди тщательно готовиться к выходам в свет, а потому всегда выглядит великолепно.
Читайте также: Синди Кроуфорд поделилась секретом идеальной фигуры
Так, на днях 52-летняя Кроуфорд появилась на недавнем светском ивенте в стильном комбинезоне черного цвета, который подчеркнул идеальную фигуру модели.
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